ANP Tom Hanks wil romance met Channing Tatum

NEW YORK - Tom Hanks is erg enthousiast over de remake van zijn film Splash met Channing Tatum in de rol van zeemeerman. Tegenover New York Daily News verklaarde de acteur dat hij niet gevraagd is voor de film, maar er graag in zou spelen.

Door ANP - 27-10-2016, 2:06 (Update 27-10-2016, 2:06)

"Ik juich dit enorm toe", zegt de 60-jarige over de plannen voor een versie van Splash waarin de genderrollen zijn omgedraaid. "Waarom niet?"

Disney kondigde deze zomer aan groen licht te hebben gegeven voor de remake, waarbij Ron Howard is betrokken als producent. Howard regisseerde in 1984 het origineel van de film, waarin Hanks als een blok valt voor een vrouw (Daryl Hannah) die in het geheim een zeemeermin blijkt te zijn.

Hanks is er zelfs voor de remake nog een extra twist te geven: "Als ze echt dapper zijn, vragen ze mij terug als Allen en ga ik er met Channing Tatum vandoor. Dat zou pas een vooruitstrevende film zijn."