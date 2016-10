Bedenker Mad Men komt met nieuwe serie

LOS ANGELES - Amazon heeft een achtdelige televisieserie besteld bij Matthew Weiner, de bedenker van hitserie Mad Men. Verschillende zenders zaten achter de schrijver en producent aan, maar de streamingdienst wist hem met een bod van 70 miljoen dollar (bijna 65 miljoen euro) binnen te halen, zo meldt Deadline.

Door ANP - 27-10-2016, 5:09 (Update 27-10-2016, 5:09)

De nieuwe serie, die nog geen naam heeft, wordt gemaakt volgens het anthology-principe, dus met ieder seizoen een ander verhaal. Weiner schrijft en produceert de serie en zal de helft van de afleveringen van het eerste seizoen regisseren. Waar Mad Men plaatsvond in de jaren 60, zou het deze keer gaan om een verhaal in het heden, dat zich verspreid over de wereld afspeelt.

Weiner werd alom geprezen voor Mad Men. De serie over een reclamebureau in New York was zeven seizoenen lang te zien en won daarin zestien Emmy's en vijf Golden Globes.