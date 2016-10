Chantal: slaapshow Irene Moors is compliment

HILVERSUM - Chantal Janzen vindt het geen probleem dat Irene Moors voor SBS6 een studiovariant maakt op haar RTL4-programma Chantal blijft slapen. “Ik heb er totaal geen moeite mee. Ik zie het ook wel als compliment’’, zegt Chantal over de latenightshow Naar bed met Irene.

Door ANP - 27-10-2016, 7:09 (Update 27-10-2016, 7:09)

Chantal verruilt vanaf donderdag haar eigen bed weer voor een logeerbed bij bekende Nederlanders thuis. In de derde reeks van Chantal blijft slapen logeert Chantal bij Martijn Krabbé, Piet Paulusma, Geraldine Kemper, Albert Verlinde, Ferry Doedens, Nielson, Rico Verhoeven en Henny Huisman.

“Henny is echt wel een van mijn idolen. Ik wilde vroeger heel graag meedoen met de Miniplaybackshow, maar dat durfde ik niet. Dus ik heb wel eventjes mijn gram gehaald. Hoe, dat ga ik nog niet vertellen, maar ik heb het ingehaald”, zegt Chantal voor de camera van het ANP.

Ondanks de ervaring die Chantal opdeed in de eerste twee reeksen, vindt ze het niet gemakkelijker worden om een dag in het huishouden bij een bekende Nederlander mee te draaien en uiteindelijk bij hem op haar thuis onder de wol te kuipen. Wel merkt ze dat haar gastheren- en vrouwen bereidwillig zijn. “De mensen waar ik te gast ben kennen het programma inmiddels goed. Mijn doel is om de bekende Nederlander er nog beter uit te laten komen. Daarom willen mensen graag meedoen. Ze gaan ook zelf bellen of ik kom! En dan heb ik het niet over B-artiesten. Wel zijn de mensen op hun hoede. Ik moet nu stiekem in hun badkamerkastjes kijken.”

Irene Moors, die begin dit jaar de overstap maakte naar SBS, krijgt vanaf november een eigen latenightshow op SBS6. Op de zaterdagavonden kruipt ze in bed met bekende Nederlanders voor het studioprogramma Naar bed met Irene. Chantal vindt dat niet erg: ‘’Denk je dat er tv-makers zijn die ooit iets in hun carrière hebben gedaan wat nog niet eerder is gedaan? Het gaat om de manier waarop je het doet en die manier is altijd uniek. Ik heb er totaal geen moeite mee. Ik hoop voor Irene dat het leuk wordt en ik zie het ook als compliment.”

Over de kijkcijfers maakt Chantal zich evenmin druk. "Je kunt er geen moer aan doen. Je hebt niets te willen. Je kunt er alleen maar voor zorgen dat je het programma goed maakt en je daarop concentreren.”

Vanaf zaterdag presenteert Chantal het tweede seizoen van Het Collectief Geheugen, waarin ze met cabaretiers Diederik Ebbinge en Jan Jaap van der Wal tv-fragmenten uitkiest. ‘’Zelf bewaar ik goede herinneringen aan Rons Honeymoon Quiz en De Surprise Show, De Soundmixshow, de Miniplaybackshow en Wedden Dat?! Wat mij betreft zijn dat fragmenten die moeten blijven in ons collectief geheugen.”