ANP 'Overvallers Kim kwamen niet voor juwelen'

PARIJS - De mannen die Kim Kardashian begin oktober beroofden in haar appartement in Parijs waren niet uit op haar juwelen. Volgens de hotelconciërge die dienst had op de avond van de overval wilden ze geld.

Door ANP - 27-10-2016, 11:19 (Update 27-10-2016, 11:19)

"Ze waren niet gekomen voor juwelen, ze waren er voor het geld", zegt Abdulrahman in gesprek met Entertainment Tonight. Volgens hem was de taalbarrière een groot probleem waardoor Kim in eerste instantie niet wist wat de daders wilden. De realityster dacht in eerste instantie dat ze haar telefoons wilden en geloofde daarna dat het om haar juwelen ging. Voor de overval had Kim nog een foto van een peperdure ring om haar vinger gedeeld op Instagram.

"Ze gaf de ring aan een van de mannen en hij stopte het in zijn zak. Voor hem was het gewoon maar een ring, denk ik. Hij bleef maar vragen naar geld", aldus Abdulrahman.

De hotelconciërge moest gedwongen meewerken aan de overval. Hij moest onder dwang de weg naar de kamer van Kim wijzen. De overvallers maakten in totaal voor zo'n 10 miljoen dollar aan sieraden en andere spullen buit. Ze zijn nog altijd spoorloos.