'Overdosis doodsoorzaak vrouw Patton Oswalt'

ANP 'Overdosis doodsoorzaak vrouw Patton Oswalt'

LOS ANGELES - Patton Oswalt heeft een boekje open gedaan over het plotselinge overlijden van zijn vrouw Michelle McNamara in april. De komiek en acteur heeft een theorie over wat de doodsoorzaak zou kunnen zijn geweest. "Ik heb zo'n gevoel dat het wel eens een overdosis kan zijn geweest", zegt hij in een openhartig interview met The New York Times.

Door ANP - 27-10-2016, 14:02 (Update 27-10-2016, 14:02)

Michelle was schrijfster en was volgens Patton gestrest over het nieuwe boek waar ze aan werkte. De 47-jarige acteur raadde haar om eens een keer uit te slapen. Michelle nam zijn raad ter harte, nam een kalmerend medicijn en ging naar bed. Ze werd echter niet meer wakker. Patton vond Michelle de volgende middag toen ze nog steeds niet was opgestaan. Of het werkelijk een overdosis was, is nog niet vastgesteld.

Sinds de dood van zijn vrouw heeft Patton het gevoel dat hij in een nachtmerrie leeft. "Ik probeerde mijzelf letterlijk wakker te knipperen", zegt de King of Queens-acteur, die vervolgens regelmatig naar de fles greep. Dat was echter geen oplossing. "Ik heb in de afgelopen maanden op een harde manier gemerkt dat alcohol niet echt werkt."

Terugkeren op het podium hielp daarentegen wel. "Het was een manier om het te aanvaarden", aldus Patton. "Ik zal nooit meer 100 procent worden, maar dat weerhoudt mij er niet van om te stoppen met leven."