ANP Miley Cyrus openhartig over verlovingsring

LOS ANGELES - Miley Cyrus en Liam Hemsworth laten doorgaans weinig los over hun verloving, maar in de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres bevestigde Miley donderdag dat de ring aan haar vinger inderdaad haar verlovingsring is. Deze ring leidde in het verleden tot een hoop speculaties over een ophanden zijnde bruiloft.

Door ANP - 27-10-2016, 17:37 (Update 27-10-2016, 17:37)

Miley nam de felicitaties van Ellen DeGeneres in ontvangst en vertelde haar over de glimmer aan haar ringvinger: ''Dit is echt raar, want het is een echt sieraad. En de meeste andere sieraden die ik draag zijn gemaakt van gummy bear en suikerspinnen. Ze staan niet zo goed bij elkaar, omdat het nogal een mengelmoesje is. Dus soms vervang ik de ring door een of andere Looney Tune of een eenhoorn-figuurtje. Mijn verloofde vraagt zich dan meteen af wat er aan de hand is. Ik vertel hem dan dat het niet geheel mijn stijl is, maar dat ik de ring zal dragen 'omdat ik van je hou'."

Ellen: ''Hij had veel geld kunnen uitsparen door je een gummy bear-ring te geven."

Miley en Liam waren in 2012 verloofd, maar zetten een jaar later een punt achter hun relatie. In december doken voor het eerst geruchten op dat de twee weer samen waren. Sinds januari draagt Miley de verlovingsring weer.