ANP Rol voor Cameron Monaghan in The White Devil

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Cameron Monaghan (23) heeft de hoofdrol te pakken in de bovennatuurlijke thriller The White Devil. De filmopnames beginnen in het voorjaar van 2016 in Kaapstad, meldt Deadline.

Door ANP - 27-10-2016, 18:26 (Update 27-10-2016, 18:26)

De Zuid-Afrikaanse filmmaker Jahmil Qubeka regisseert de film die is gebaseerd op het boek The White Devil van Justin Evans, dat in 2012 Nederland verscheen onder de titel De witte duivel. De literaire thriller gaat over een 17-jarige Amerikaanse scholier die door zijn ouders naar een prestigieuze Britse kostschool wordt gestuurd, waar hij als enige getuige is van een moord.

Steeds vaker treedt de mysterieuze moordenaar in contact met de nietsvermoedende scholier Andrew Taylor, die uiteindelijk tot de conclusie komt dat het een oude geest moet zijn die al eeuwenlang rondspookt op school. De duivel met het witte haar blijft Andrew achtervolgen.

Cameron Monaghan is onder meer bekend van de televisieseries Shameless en Gotham.