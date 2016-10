Ferry Doedens keert terug in GTST

AMSTERDAM - Ferry Doedens keert nog voor het einde van dit jaar terug in de soap Goede tijden, slechte tijden. De acteur vertelde over zijn comeback in het programma Chantal blijft Slapen. "Yes het is waar. Ik kom terug in GTST'', twittert Ferry. Hij voegt eraan toe erg blij te zijn.

Door ANP - 27-10-2016, 21:36 (Update 27-10-2016, 21:36)

Een woordvoerster van RTL4 bevestigt dat Ferry binnenkort zijn rentree maakt in GTST als Lucas Sanders. ''Na zijn ontslag vorig jaar zijn RTL en Endemol altijd in contact gebleven met Ferry. Hij heeft het afgelopen jaar hard aan zichzelf gewerkt en mooie stappen gemaakt'', zegt de woordvoerster van RTL4. ''We zijn dan ook blij met zijn terugkomst binnen het team van GTST."

Afgelopen zomer dook Ferry Doedens al op in de spin-off Nieuwe Tijden die te zien is op Videoland en op RTL4 tijdens de zomerstop van GTST. Vorig jaar was hij te zien op het witte doek in de bioscoopfilm Sneekweek en speelde hij afgelopen theaterseizoen afwisselend met Tim Douwsma de hoofdrol van Danny Zuko in de musical Grease. Met voormalig olympisch zwemster Inge de Bruijn vormde Ferry een danskoppel in het tweede seizoen van Dance Dance Dance. Sinds eind juli speelt hij in de musical The Bodyguard. "Er komen leuke dingen op mijn pad. Het is mooi dat ik deze kans heb gekregen. Ik ben gelukkig”, zei de acteur en zanger eerder.

Ferry Doedens moest vorig jaar vertrekken uit GTST. Met de acteur, die jarenlang de rol van Lucas Sanders voor zijn rekening nam, was volgens Endemol niet meer te werken omdat hij verslaafd was aan cocaïne. Ferry is daarna snel afgekickt en had meermaals aangegeven graag weer in de huid van Lucas Sanders te willen kruipen.

Donderdagavond is Ferry met Jelka van Houten te zien op Comedy Central in het programma Celebrity Stand-Up, waarin bekende Nederlanders uit hun comfortzone stappen en zich aan stand-upcomedy wagen.