ANP 'Serie Will & Grace keert terug'

LOS ANGELES - De comedyserie Will & Grace zou weleens kunnen terugkeren op televisie, althans dat is wat bronnen van E! News en Deadline melden. NBC heeft nog niet gereageerd op de reünie-geruchten. De serie was van 1998 tot 2006 te zien op NBC.

Door ANP - 27-10-2016, 22:33 (Update 27-10-2016, 22:33)

De bron van E! News zegt dat de vier hoofdrolspelers Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally en Sean Hayes allemaal meedoen. ''Niemand was er zeker van of dit een goed idee zou zijn, totdat het viertal op de set stond'', zegt de bron.

Volgens Deadline zijn er nog geen contracten gesloten en moeten er nog heel wat hindernissen worden genomen voordat het zover is. Maar de wil is er, hoort Deadline in de wandelgangen. Het idee is om eenmalig tien nieuwe afleveringen te maken. Deadline oppert dat mogelijk Netflix geïnteresseerd is in de nieuwe serie. Netflix blies eerder Arrested Development, Full House en Gilmore Girls nieuw leven in.

Vorige maand doken ook geruchten op over een reünie van Will & Grace, na een video op YouTube waarin Will, Grace, Jack en Karen kijkers oproepen te gaan stemmen. De video is sinds 26 september al meer dan zes miljoen keer bekeken. In het filmpje spreken Will en Grace hun afschuw uit voor Trump, terwijl Karen achter haar goede vriend Donald staat en Jack niet weet of hij gaat stemmen.