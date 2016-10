Mariah brak vakantie met verloofde af

ANP Mariah brak vakantie met verloofde af

LOS ANGELES - Zangeres Mariah Carey heeft haar ex-verloofde James Packer al een maand niet gezien. Een incident op een jacht tijdens hun vakantie in Griekenland zou de oorzaak zijn van de breuk, ontdekte TMZ.

Door ANP - 27-10-2016, 23:02 (Update 27-10-2016, 23:09)

TMZ sprak bronnen uit de omgeving van de zangeres die beweren dat James iets vreselijks heeft gedaan, waarbij ook haar assistent betrokken was. De bronnen willen niet uitweiden over het incident, maar geven wel aan dat Mariah onmiddellijk de vakantie afbrak. Ze verliet het jacht en vloog terug naar Los Angeles.

Haar woordvoerder bevestigt in een persverklaring aan Entertainment Tonight dat Mariah en James ruzie kregen tijdens de zomervakantie: ''Mariah en James hebben ruzie gehad in Griekenland. Sindsdien hebben ze elkaar niet gezien. De ruzie ging niet over vreemdgaan of het excessieve uitgavepatroon van Mariah. James is een succesvol zakenman. Ze werken samen aan de situatie. Het is niet op dit moment niet zeker of ze bij elkaar blijven. Ze praten daar nog over en zijn van plan een gezamenlijke persverklaring te geven over hun toekomst."

Eerder meldde het Australische magazine Woman's Day dat Mariah is gedumpt door de Australiër. James zou zich ergeren aan de extravagante levensstijl van de zangeres, en daarnaast ook helemaal niet blij zijn met haar komende realityshow Mariah's World.

Mariah heeft haar tournee door Zuid-Amerika gecanceld. De zangeres twitterde die mededeling zelf. Ze zei er kapot van te zijn dat een gedeelte van de toer niet doorgaat, maar gaf geen reden voor de plotselinge afzegging.