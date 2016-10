'Mariah en verloofde definitief uit elkaar'

LOS ANGELES - Mariah Carey en haar verloofde, miljardair James Packer, zijn definitief uit elkaar. Dat meldt People donderdag op basis van ingewijden. De twee waren verloofd sinds januari dit jaar.

Door ANP - 28-10-2016, 2:58 (Update 28-10-2016, 2:58)

Eerder op donderdag werd al bekend dat het stel tijdens hun vakantie in Griekenland bonje kreeg. Carey zou volgens een bron niet te spreken zijn over het feit dat Packer niet vaak aandacht had voor haar en haar familie. Ook zou Packer volgens de 46-jarige zangeres mentaal niet helemaal in orde zijn.

Een bekende van Packer laat aan People weten dat de miljardair een moeilijke vent kan zijn maar dat hij prima in orde is. "Typisch Mariah om een draai te geven aan de dingen die haar niet bevallen. Ze zijn uit elkaar omdat zij juist problemen heeft. James is soms wat raar maar een geweldige en briljante vent. Om hem de schuld te geven van haar problemen is belachelijk", aldus de ingewijde tegen People.

Even leek het erop dat Carey en Packer na de problemen op vakantie bij elkaar zouden komen maar de bron sluit dat nu uit: "Ze komen zeker niet meer bij elkaar".