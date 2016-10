Hacker de cel in om stelen naakfoto's sterren

NEW YORK - De hacker die in september 2014 de privémail van meerdere sterren kraakte en naaktfoto's van ze publiceerde, is donderdag veroordeeld tot 18 maanden cel. Dat meldt Page Six.

Door ANP - 28-10-2016, 6:25 (Update 28-10-2016, 6:25)

Ryan Collins, een 36-jarige hacker uit Lancaster, Pennsylvania, bekende schuldig te zijn aan het stelen en publiceren van de foto's van onder anderen actrice Jennifer Lawrence en zangeres Ariana Grande. De zaak stond in de VS bekend als Celebgate.

Collins maakte volgens de FBI gebruik van de techniek phising, waarbij hij uit naam van Apple of Google een e-mail stuurde aan de slachtoffers om inlognamen en wachtwoorden te ontlokken. Zo kreeg hij toegang tot de mailboxen van de sterren en stal hij persoonlijke informatie, waaronder enkele naaktfoto's.

Afgelopen juli werd door de FBI ook al een hacker opgepakt die de persoonlijke accounts van dertig sterren had gekraakt. Ook deze hacker heeft de misdaad inmiddels bekend.