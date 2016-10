Patty nog steeds lachend de duikplank af

ANP Patty nog steeds lachend de duikplank af

AMSTERDAM - Patty Bard kwam vier jaar geleden na een mislukte salto met een doodsmak op het water toen ze deelnam aan Sterren Springen, maar gaat dankzij haar deelname aan het SBS6-programma nog steeds lachend van de duikplank. “Ik heb er nu veel lol van”, blikt Patty in De Telegraaf terug op het programma.

Door ANP - 28-10-2016, 7:59 (Update 28-10-2016, 7:59)

“Nu sta ik in de zomer op een duikplank met vijf kids om me heen die allemaal zeggen: hoe moet dat, tante Patty?”. Voor het oog van de camera’s probeerde Patty al aardig wat nieuwe hobby’s. “Er zijn nog altijd dingen waarvan ik denk: bucketlist, bucketlist.”

Toch zijn er ook tv-programma’s waaraan Patty niet deel wil nemen. “Er zijn heel veel dingen waarvan ik denk: effe niet. In Vier handen op één buik kan ik een andere kant van mijzelf laten zien”, zegt ze over het BNN-programma waarin BN’ers tienermoeders bijstaan. “Maar verkeerstesten vind ik echt te dom. En dingen als skiën te gevaarlijk. Ik hoef niet per se dood. Ha, ik ben nu zo ver gekomen, ik ben al 61, laat het dan maar een natuurlijke dood worden.”