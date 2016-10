Makers oermusical Lion King bij première

DEN HAAG - Een aantal originele makers van de hitmusical The Lion King is zondag aanwezig bij de Nederlandse première van de nieuwe Nederlandse versie van het stuk in het Circustheater in Scheveningen. Dat heeft producent Stage Entertainment Nederland vrijdag bekendgemaakt. Schrijvers Irene Mecchi en Roger Allers, choreograaf Garth Fagan en componist Lebo M komen naar Nederland om de première bij te wonen.

28-10-2016

The Lion King is gebaseerd op de gelijknamige Disney-film uit 1994 over leeuwenwelpje Simba, dat moet vluchten als zijn oom Scar zijn vader Mufasa vermoordt en de macht grijpt. De musical ging in 1997 in première op Broadway. De ‘creatives’ die zondag naar Scheveningen komen, waren allemaal betrokken bij het maken van deze oerversie van het stuk.

Tussen 2004 en 2006 was er al een Nederlandse versie van The Lion King te zien in het Circustheater. De voorstelling trok toen 1,6 miljoen bezoekers. In de nieuwe Nederlandse versie zijn onder meer acteurs David Goncalves, Naidjim Severina, Jorrit Ruijs en Barry Beijer te zien.