ANP Kensington ook volgend jaar in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Kensington krijgt maar geen genoeg van de Ziggo Dome. De rockband uit Utrecht staat ook volgend jaar in de Amsterdamse concerthal, werd vrijdag aangekondigd. Over twee weken staat Kensington drie avonden op rij in een uitverkochte Ziggo Dome. Ook in 2015 stond de rockband in de concerthal.

Door ANP - 28-10-2016, 8:28 (Update 28-10-2016, 8:28)

Volgend jaar staat Kensington op vrijdag 24 en zaterdag 25 november in de Ziggo Dome. Kaarten voor de concerten zijn vanaf vrijdagochtend 4 november de koop.

De band brengt vrijdag zijn vierde album Control uit, een plaat waarop de mannen opener zijn dan ooit. “Zo persoonlijk schrijven, durfden we hiervoor niet”, zegt zanger Eloi Youssef in het AD. “We waren vooral bezig onze muziek zo goed mogelijk te verspreiden. Nu is het belangrijkste doel: ontroeren. En misschien wel helpen.”

In de krant vertelt Kensington dat er tijdens de totstandkoming van Control veel ‘onuitgesproken spanning’ hing in de band. “De vraag die we moesten beantwoorden was: hoe houden we het nog heel lang vol met z’n vieren?”, vertelt drummer Niles Vandenberg. “Het antwoord was eenvoudig: door elkaar echt te leren kennen. Dat hebben we gedaan. Niet tijdens een soort groepsvergadering, maar gewoon tijdens doorlopende gesprekken.”