ANP Kijkcijferrecord voor Beste kijkers

HILVERSUM - Het RTL-programma Beste kijkers is met een record begonnen aan het derde seizoen. Donderdagavond stemden 1,35 miljoen Nederlanders af op de show waarin opvallende tv-fragmenten voorbij komen, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Volgens RTL keken nooit eerder zo veel mensen.

Door ANP - 28-10-2016, 9:07 (Update 28-10-2016, 9:07)

Ook Chantal blijft slapen, dat voor Beste kijkers werd uitgezonden, deed goede zaken. Chantal Janzen trok 1,60 miljoen kijkers met haar logeerpartijtje, het eerste van het derde seizoen. Daarmee staat het programma op de tweede plek in de kijkcijfertop 25. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers, 1,92 miljoen.

Beste kijkers volgt op de derde plek en blijft Goede Tijden, Slechte Tijden net voor. Donderdagavond stemden 1,30 miljoen Nederlanders af op de RTL-soap, goed voor de vierde plek. RTL Late Night, dat na Beste kijkers te zien was, trok 1,07 miljoen kijkers en staat daarmee op de achtste positie. De zender is zeer tevreden met de nieuwe donderdagavond. “We zijn heel blij dat we zo veel kijkers hebben weten te boeien”, stelt een woordvoerder.