ANP André Hazes worstelt met eerste poepluier

AMSTERDAM - André Hazes is dol op zijn pasgeboren zoon, maar moest toch even slikken toen hij donderdag voor het eerst een poepluier moest verschonen. Dat is te zien op foto’s die André deelde via Instagram.

Door ANP - 28-10-2016, 11:42 (Update 28-10-2016, 11:42)

“Zojuist de eerste poepluier verschoond. Kennen we onze eerste keer nog?”, schreef de zanger en presentator bij de kiekjes. Daarop is te zien dat hij radeloos naar zijn zoon keek voordat hij billetjes ging poetsen.

André en zijn vriendin Monique werden dinsdagavond ouders van Andreas Martinus Hazes. Het kereltje kreeg de roepnaam André. “Jij bent mijn wonder, mijn leven”, schreef André eerder over zijn zoon.