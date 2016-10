Mariah en verloofde denken na over toekomst

LOS ANGELES - De relatie van Mariah Carey is nog niet definitief over. De zangeres en haar verloofde, miljardair James Packer, bezinnen zich volgens haar woordvoerder over hun toekomst.

Door ANP - 28-10-2016, 14:08 (Update 28-10-2016, 14:08)

“Ze hadden geen ruzie over beschuldigingen van overspel of excessieve uitgaven van Mariah”, liet de woordvoerder weten aan Entertainment Tonight. Waarover Mariah en James het tijdens hun vakantie in Griekenland wel aan de stok kregen, wordt niet verteld.

Zodra Mariah en James zelf weten hoe hun toekomst eruit ziet, willen de twee volgens de woordvoerder met een officiële verklaring komen. “Ze proberen er samen uit te komen. Op dit moment is nog niet duidelijk of ze samen blijven.”