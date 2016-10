Leonard Cohen claimt toppositie Album Top 100

AMSTELVEEN - Leonard Cohen blijft zijn concurrentie met gemak voor in de Album Top 100. De nieuwe plaat van de 82-jarige zanger, You Want It Darker, komt binnen op de eerste plek van de albumlijst. Het album is ruim de helft meer verkocht en gestreamd dan de nummer twee: Anouk, eveneens een nieuwkomer in de lijst.

Cohen verbreekt zijn eigen record van oudste artiest met een nummer 1-hit in de albumlijst. Die heeft hij al sinds februari 2012 in handen toen hij als 77-jarige met Old Ideas de eerste stek in handen kreeg. In september 2014 scherpte Cohen al eens zijn record aan. Destijds pakte hij als tachtigjarige met Popular Problems de eerste plaats.

In de Album Top 100 komen ook de nieuwe platen van Michael Bublé, Lady Gaga en Agnes Obel binnen in de top tien: Nobody But Me van Michael Bublé op de vierde positie en Joanne van Lady Gaga op de vijfde plek.

Tussen alle nieuwkomers weet Jonna Fraser zich enigszins staande te houden. Blessed, dat de Album Top 100 vorige week nog aanvoerde, zakt naar de derde positie.

1. (-) Leonard Cohen - You Want It Darker

2. (-) Anouk - Fake It Till We Die

3. (1) Jonna Fraser - Blessed

4. (-) Michael Bublé - Nobody But Me

5. (-) Lady Gaga - Joanne

6. (3) Kinderen voor Kinderen - Voor altijd jong! - 37

7. (7) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

8 (4) Frans Bauer - Geluk hoop en liefde

9 (-) Agnes Obel - Citizen Of Glass

10 (10) O’G3NE - We Got This