ANP Justin voelt hete adem concurrentie in nek

AMSTELVEEN - Justin Bieber voert de Singles Top 100 ook deze week aan, maar voelt de hete adem van de concurrentie in zijn nek. Let Me Love You, Justins samenwerking met DJ Snake, staat voor de zevende week op rij bovenaan de hitlijst.

Door ANP - 28-10-2016, 15:37 (Update 28-10-2016, 15:37)

Justin en Snake weten Closer, van The Chainsmokers en Halsey, nipt voor te blijven. Ook de nummer drie van deze week is ongewijzigd, My Love van Frenna feat. Jonna Fraser & Emms blijft plakken.

Frenna is deze week ook de hoogste nieuwe binnenkomer. Het nummer Check, waarvoor hij samenwerkte met Raffy Racks en Priceless, komt niet verder dan de 49e plek.

Singles Top 10 week 44

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Singles Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

2. (2) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

3. (3) Frenna feat. Jonna Fraser & Emms - My Love

4. (5) The Weeknd feat Daft Punk - Starboy

5. (6) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

6. (4) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

7. (7) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

8. (9) Calvin Harris - My Way

9. (10) Sia feat. Kendrick Lamar - The Greatest

10. (8) Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers