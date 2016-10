Miljoen mensen zagen Bridget Jones's Baby

MAASTRICHT - Een bezoekster van Pathé Maastricht werd vrijdagmiddag in het zonnetje gezet. Zij bleek de miljoenste te zijn die een kaartje kocht voor de film Bridget Jones's Baby.

Door ANP - 28-10-2016, 18:45 (Update 28-10-2016, 18:45)

De derde film in de Bridget Jones-reeks is zeer succesvol. De film met Renee Zellweger in de hoofdrol beleefde zes weken geleden het beste openingsweekend van alle drie. Met een opbrengst van 6,4 miljoen euro is de film de succesvolste productie in Nederland van Working Title. De studio haalde met een omzet van een miljard dollar in Groot-Brittannië zelfs de titel van succesvolste Britse filmmaatschappij ooit.

In de derde film blijkt de populaire vrijgezel onverwacht zwanger te zijn. De grote vraag is wie de vader van de baby is; haar ex Mark Darcy (Colin Firth) of haar nieuwe vlam Jack (Patrick Dempsey).