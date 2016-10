Tatoeages voor Pretty Little Liars-actrices

LOS ANGELES - De meiden van Pretty Little Liars hebben allemaal een tatoeage laten zetten als herinnering aan de serie die na zeven seizoenen stopt. Shay Mitchell, Ashley Benson, Troian Bellisario, Lucy Hale, Janel Parrish en Sasha Pieterse hebben de eerste letter van hun personage laten vereeuwigen op hun wijsvinger.

Door ANP - 28-10-2016, 21:11 (Update 28-10-2016, 21:11)

De actrices poseerden op Instagram met hun nieuwe tattoo's. Voor de gelegenheid hielden ze allemaal hun wijsvinger voor hun mond, de kenmerkende pose voor Pretty Litlle Liars. ''We hebben de shhhhhh laten vereeuwigen'', schrijft Janel bij de foto op Instagram. Lucy postte ondertussen een kiekje van de handen van de meiden. Hierop zijn de letters duidelijk te zien.

Het tienerdrama won in augustus nog de meeste awards bij de Teen Choice Awards. Het laatste seizoen van Pretty Little Liars is volgend jaar op televisie te zien.