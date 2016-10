Bob Dylan reageert eindelijk op Nobelprijs

ANP Bob Dylan reageert eindelijk op Nobelprijs

STOCKHOLM - Bob Dylan heeft het stilzwijgen eindelijk doorbroken. De 75-jarige Amerikaanse zanger, tekstschrijver en componist heeft de Zweedse Academie vrijdag laten weten dat hij de Nobelprijs voor Literatuur accepteert en dat hij het zeer op prijst stelt dat deze grote eer hem te beurt is gevallen.

Door ANP - 28-10-2016, 23:44 (Update 28-10-2016, 23:44)

Volgens de Nobel Foundation, die het nieuws naar buiten bracht, heeft Dylan nog niet besloten of hij 10 december persoonlijk in Stockholm aanwezig zal zijn om de prijs in ontvangst te nemen.