ANP Joop Braakhekke vecht voor zijn leven

AMSTERDAM - Joop Braakhekke (75) heeft steeds grotere twijfels of hij het gevecht tegen uitgezaaide alvleesklierkanker zal winnen. Aan De Telegraaf vertelt de ernstig zieke tv-kok nog maar 65 kilo te wegen. ''Ik heb al veertien dagen of langer niet meer gegeten'', zegt Joop.

Door ANP - 29-10-2016, 8:10 (Update 29-10-2016, 8:10)

Vorige week gingen Joop en zijn partner Wim Nijkamp een geregistreerd partnerschap aan tijdens een korte ceremonie in het ziekenhuis. ''Ik deed het voor Wim'', zegt Joop. ''Ik wil dat alles goed is geregeld, voordat het te laat is."

De tv-kok onderging in Duitsland een dure immuuntherapie en hoopt vurig dat die aanslaat, ''wat nu nog maar bij 25 procent van de patiënten gebeurt. En bij de een laat het effect langer op zich wachten dan bij de ander. Als de therapie uit Duitsland niet aanslaat is het toch 'einde verhaal'. Het is een gevecht op leven en dood."

Joop blijft nuchter. ''Je kunt nu wel in opstand komen en overal emoties bij halen en oproepen, maar er is toch niks meer aan te doen. Ik kan me er ook niet meer over opwinden. Dit was overigens wel het allerlaatste wat ik aan het einde van mijn leven voor mezelf in petto had. Ik heb keihard gewerkt en daarna heel bewust een punt gezet achter mijn professionele leven. Ik hoopte nu vooral leuke dingen met Wim te kunnen doen. Maar dat zit er kennelijk niet in en dat is jammer."