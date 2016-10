Paul Anka (75) weer getrouwd

LOS ANGELES - Op 75-jarige leeftijd is Paul Anka nogmaals in het huwelijksbootje gestapt. De Canadese singer-songwriter gaf in Los Angeles zijn jawoord aan zijn Lisa Pemberton tijdens een ceremonie in kleine kring, weet People.

Door ANP - 29-10-2016, 11:41

''Het was een kleine en gezellige bijeenkomst met grote betekenis'', vertelt Paul Anka over de trouwerij. Voor hem was het hoogtepunt van de ceremonie dat zijn elfjarige zoon Ethan de bruid naar het altaar begeleidde. ''Het is een leuk joch en mijn enige zoon'', zegt Anka, die ook vijf dochters heeft uit zijn eerste huwelijk. Ethan kreeg hij met zijn tweede vrouw Anna Åberg. ''Ik wilde hem betrekken bij de ceremonie", zegt Paul.

Op de avond speelde een orkest, bestaande uit 21 muzikanten. Het bruidspaar opende de dansvloer met een dans op het nummer Someone Like You van Van Morrison.

Dit is het derde huwelijk voor Paul Anka, die zijn echtgenote ontmoette op de bruiloft van een vriend. Ze hebben sinds zes jaar een relatie. ''Ze is een geweldige vrouw en is net als ik een groot dierenliefhebber."