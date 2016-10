'Mariah Carey heeft geen seks voor huwelijk'

LOS ANGELES - Mariah Carey duikt alleen met een trouwring om haar vinger het bed in met een man. Ingewijden vertellen TMZ dat miljardair James Packer daarom al na een paar maanden op zijn knieën ging.

Door ANP - 29-10-2016, 12:34 (Update 29-10-2016, 12:34)

Mariah en James liggen momenteel met elkaar in de clinch. De twee kregen ruzie tijdens een vakantie in Griekenland, gefluisterd werd dat de zangeres was vreemdgegaan met een van haar dansers. Van die geruchten is volgens TMZ niets waar, omdat Mariah alleen met haar echtgenoot naar bed gaat.

De 46-jarige zangeres leerde de drie jaar oudere James vorig jaar zomer kennen. In januari vroeg de Australische miljardair Mariah ten huwelijk. Hoewel Mariah en James samenwoonden en wekenlang op zijn luxe jacht vertoefden, deelden ze volgens TMZ nooit een slaapkamer. Hoe het na de ruzie in Griekenland met de trouwplannen staat, is onduidelijk. Een woordvoerder van Mariah liet vrijdag weten dat de zangeres en James nadenken over hun toekomst.