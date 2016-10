'Harry Potter-stuk leent zich niet voor film'

LONDEN - Het toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child leent zich niet voor een verfilming. Dit zegt David Yates, regisseur van de film Fantastic Beasts and Where to Find Them die volgende maand in de bioscopen draait.

''Het toneelstuk heeft iets unieks en speciaals, laten we dat zo houden'', zei David Yates, die ook de laatse vier Harry Potterfilms regisseerde, tegen BBC Newsbeat. ''Het zou zonde zijn om dan ineens te zeggen 'laten we er een film van maken', vind ik."

Het uitverkochte toneelstuk speelt negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, dat in 2007 uitkwam. In het toneelstuk is Harry Potter een vader van drie kinderen met een enorm drukke baan bij het Ministerie van Toverkunst. Het script van het stuk vliegt de winkels uit en is het snelst verkopende boek van het decennium in het Verenigd Koninkrijk.

Geweldig werk

''Het is een prachtige en ongelooflijk succesvolle manier om de klassieke karakters te presenteren'', zegt Yates. ''Theater is zo'n ander medium. De theatermakers hebben geweldig werk afgeleverd."

Deze maand werd bekend dat er vijf delen komen van de bioscoopfilm Fantastic Beasts and Where to Find Them. Het tweede deel dat Yates regisseert komt in november 2018 uit in de bioscopen.