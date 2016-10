O’G3NE naar Eurovisiesongfestival

ANP O’G3NE naar Eurovisiesongfestival

HILVERSUM - O’G3NE gaat Nederland inderdaad vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. AVROTROS maakte zaterdag bekend dat de drie zussen naar het Oekraïense Kiev gaan. Geruchten dat O’G3NE de Nederlandse inzending is, deden al langer de ronde.

Door ANP - 29-10-2016, 16:05 (Update 29-10-2016, 16:05)

“Het is fantastisch dat wij tien jaar nadat wij hebben meegedaan aan het Junior Songfestival Nederland wederom mogen vertegenwoordigen”, reageren Lisa, Amy en Shelley. “Wij zijn supertrots dat wij dit vertrouwen krijgen van AVROTROS en hebben enorm veel zin in dit avontuur. Na het Junior Songfestival en het winnen van The Voice of Holland is dit een nieuw hoogtepunt in onze carrière. Wij gaan alles geven om Nederland trots te maken.”

Met welk liedje O’G3NE optreedt, is nog niet bekend. Begin volgend jaar wordt het nummer gekozen. De drie zussen moeten op dinsdag 9 of donderdag 11 mei aan de bak tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival. Als de dames een finaleplaats weten te veroveren, staan ze op zaterdag 13 mei nogmaals op het podium in Kiev.