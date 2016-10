O’G3NE op zoek naar ‘betekenisvol liedje’

HILVERSUM - O’G3NE wil met een ‘heel betekenisvol liedje’ naar het Eurovisiesongfestival. De meidengroep werd zaterdag aangekondigd als Nederlandse inzending van volgend jaar.

Door ANP - 29-10-2016, 16:39 (Update 29-10-2016, 16:39)

De zussen Lisa, Amy en Shelley Vol gaan een aantal tekstschrijvers aan het werk zetten, vertelden ze in Daniël Dekkers NPO Radio 2-programma Muziekcafé. “Het moet een mooie songfestivalsong worden. We gaan veel mensen aan het werk zetten en kiezen uiteindelijk het allerbeste liedje.”

O’G3NE bracht dit najaar het debuutalbum We Got This uit. Omdat die plaat na 1 september verscheen, zouden de meiden naar Kiev kunnen met een nummer van het album. Daarvoor kiezen de zussen dus niet, er komt een heel nieuw nummer. “We vinden echt dat een liedje op maat geschreven moet zijn, precies zoals het op het songfestival moet zijn.”

Lisa, Amy en Shelley, die naar eigen zeggen ‘superfan’ zijn van het Eurovisiesongfestival, gaan over een paar maanden met hun eigen stylist op zoek naar de perfecte kleding voor het muziekevenement. “We gaan fantastisch mooie outfits uitkiezen.”