ANP Bruno Mars weer beticht van plagiaat

LOS ANGELES - De hit Uptown Funk van Bruno Mars en Mark Ronson zou plagiaat zijn. De funkband Collage beklaagt zich in rechtbankstukken dat Bruno Mars hun nummer Young Girls uit 1983 heeft gestolen. De nummers zijn bijna niet te onderscheiden, vindt Collage.

Door ANP - 30-10-2016, 8:09 (Update 30-10-2016, 8:09)

De groep claimt volgens TMZ dat Young Girls qua ritme, harmonie, melodie en structuur is gekopieerd. Het enige nog levende bandlid van Collage eist dat Uptown Funk uit de handel wordt genomen en claimt een deel van de opbrengst van de wereldhit.

Afgelopen week werd bekend dat van de single Uptown Funk al ruim tien miljoen exemplaren zijn verkocht. De clip is daarnaast nog eens 1,9 miljard keer bekeken.

Het is niet de eerste keer dat Bruno Mars en Mark Ronson van plagiaat worden beticht. Eerder dit jaar vond The Sequence, een meidengroep uit de jaren zeventig, dat de wereldhit van Mars en Mark Ronson wel heel veel overeenkomsten vertoont met hun nummer Funk You Up uit 1979.

Bruno Mars komt volgende week naar Rotterdam voor de uitreiking van de MTV EMA op zondag 6 november.