Michael Bublé leurde met zijn songs

ANP Michael Bublé leurde met zijn songs

LONDEN - Michael Bublé heeft alles uit de kast moeten halen om bij een platenmaatschappij binnen te komen. Hij schuimde zelfs banken af om geld bijeen te krijgen om zijn songs uit te mogen brengen, zo vertelde hij aan BBC Radio 4.

Door ANP - 30-10-2016, 13:03 (Update 30-10-2016, 13:03)

Michael wilde zijn songs laten producen door David Forster, bekend van zijn werk met Whitney Houston en Céline Dion. Foster zag dat helemaal niet zitten en zei dat hij Michael best wel wilde helpen, maar dat zou hem bijna 100.000 euro moeten kosten. Foster dacht met dat absurde bedrag de Canadese zanger af te schrikken.

Het liep anders. Michael liep de banken af om het bedrag bij elkaar te lenen en keerde met een dikke cheque terug naar Foster. Die zei dat hij wel geloofde in het talent van Michael, maar dat hij geen publiekstrekker was. Na weer lang zeuren doken de twee toch de studio in.

Warner

Daarna moest Michael gaan leuren bij de bazen van Foster. De producer werkte in die tijd bij Warner Bros en had daar zelfs een belangrijke functie. Warner wilde eerst niet. “We hebben Frank Sinatra onder contract”, vertelde de hoogste baas aan Michael. “Maar die is dood”, antwoordde de Canadees. “Laat dat ook niet met zijn muziek gebeuren.” Dat argument trok Warner over de streep.

Het vastleggen van Michael Bublé heeft het platenlabel geen windeieren gelegd. Hij verkocht tot nu toe ruim 50 miljoen albums wereldwijd.

Michael Bublé komt deze week naar Nederland. Vrijdag 4 november is de Canadese superster te gast in RTL Late Night. In de uitzending laat hij twee nummers horen van zijn nieuwe album Nobody But Me.