ANP Myrna Goossen gaat verhuizen

’S GRAVELAND - Myrna Goossen gaat verhuizen, maar ze blijft in het plaatsje ’s Graveland wonen. Dat meldt de website Bekende Buren. De presentatrice moet haar huurwoning uit en kocht daarom een twee-onder-een-kapwoning.

Door ANP - 30-10-2016, 13:58 (Update 30-10-2016, 13:58)

Myrna woonde al twee jaar in het huurhuis. Die woning is nu in de verkoop gegaan en daarom moest de tv-presentatrice op zoek naar iets anders.

Haar nieuwe optrekje heeft een woonoppervlakte van 95 vierkante meter, verdeeld over twee woonlagen. Myrna heeft een zonneterras van vijftien vierkante meter tot haar beschikking.