Verkleedpartij Hilary Duff valt verkeerd

ANP Verkleedpartij Hilary Duff valt verkeerd

LOS ANGELES - De verkleedpartij voor Halloween van Hilary Duff en haar nieuwe vriendje Jason Walsh is totaal verkeerd gevallen. Op Twitter wordt het stel met de grond gelijkgemaakt vanwege de keuze voor de kostuums van een pelgrim en een indiaan.

Door ANP - 30-10-2016, 14:56 (Update 30-10-2016, 14:56)

Vooral het indianenpakje van Jason moest het ontgelden. In de Verenigde Staten is veel te doen over de aanleg van de Dakota Access Pipeline. Deze pijpleiding moet petroleum transporteren van North Dakota naar het zuiden van Illinois. Het traject van de pijpleiding zou voor een deel onder de Missouri en de Mississippi lopen en een deel van Lake Oahe, vlakbij de Standing Rock Indian Reservation.

Volgens tegenstanders komt met de aanleg de watervoorziening in het gebied in gevaar en wordt er onherstelbare schade aangericht aan cultuurhistorische monumenten van de originele bewoners van het gebied.