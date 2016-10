'Actrice Meghan Markle datet met prins Harry'

LONDEN - De Britse prins Harry zou een oogje hebben op actrice Meghan Markle. Hij ontmoette de ster van Suits in Canada. Volgens Britse media zou het contact daarna geïntensiveerd zijn.

Door ANP - 30-10-2016, 15:15 (Update 30-10-2016, 15:15)

Op social media deelde Meghan al foto’s van een bezoekje aan Londen. Daarbij zit ook een foto waarop ze te zien is bij Buckingham Palace. “Bedankt voor een heerlijk ontbijt”, schreef ze erbij.

Volgens Daily Express en Sunday Times is de prins ‘tot over zijn oren verliefd’ op Meghan en is hij gelukkiger dan hij ooit is geweest.