Rechtszaak tegen Soulja Boy om bedreiging

NEW YORK - Er is een rechtszaak aangespannen tegen rapper Soulja Boy. Hij zou Skrill Dilly, een andere rapper, op een video hebben bedreigd met de dood. Dat meldt TMZ.

Door ANP - 30-10-2016, 15:31 (Update 30-10-2016, 15:31)

Skrill Dilly is behoorlijk van de leg door de doodsbedreiging, laat hij in de aanklacht weten. Hij heeft allerlei gezondheidsproblemen. Maar het ergste is dat hij zijn dochtertje niet meer mag zien. De moeder van het meisje is doodsbang dat er wat met het kind gebeurt als Skrill Dilly onder vuur wordt genomen.

Skrill Dilly heeft het al sinds 2014 aan de stok met Soulja Boy. In eerste instantie ging het om het stelen van beats, maar het gescheld over en weer nam steeds serieuzere vormen aan, met de doodsbedreiging in augustus als voorlopig dieptepunt.