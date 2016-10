Miley Cyrus meest toegewijde coach The Voice

LOS ANGELES - Miley Cyrus is de meest toegewijde coach die ooit bij The Voice heeft gezeten. Dat zegt een medewerker van de Amerikaanse versie van het programma tegen US Weekly. De zangeres is echt begaan met het wel en wee van de leden van haar team.

Door ANP - 30-10-2016, 17:11 (Update 30-10-2016, 17:11)

Zo bemoeit Miley zich niet alleen met de zangprestaties. “Ze helpt de deelnemers met het uitzoeken van hun kleding en geeft ze make up-adviezen”, vertelt ze. “En het gaat haar iedere keer aan het hart als ze iemand weg moet sturen.”

Dat was afgelopen week duidelijk te zien in de uitzending toen ze afscheid moest nemen van twee deelnemende zusjes. Miley doet ook nazorg voor de familieleden van haar teamleden, volgens de bron bij het programma dat wordt uitgezonden door NBC.

Miley kan nog even genieten van haar rol bij The Voice. Volgend seizoen zal ze er niet bij zijn. Gwen Stefani neemt dan haar plaats is. In het seizoen daarna is Miley weer van de partij.