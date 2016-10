Fans halen alles uit de kast voor EMA-ticket

ANP Fans halen alles uit de kast voor EMA-ticket

ROTTERDAM - Muziekfans hebben Ahoy de afgelopen dagen op z’n kop gezet. Ze haalden alles uit de kast in de hoop een felbegeerd ticket voor de uitreiking van de MTV EMA in de wacht te slepen. Zo’n tweeduizend kaarten voor de internationale awardshow zijn vrijdag, zaterdag en zondag uitgedeeld.

Door ANP - 30-10-2016, 18:26 (Update 30-10-2016, 18:26)

Wie volgende week bij de uitreiking MTV EMA wil zijn, moest ‘auditie’ doen voor een gratis ticket. “We hebben heel veel bijzondere dingen voorbij zien komen”, zegt een woordvoerder van MTV. “Veel danstalent, een paar goede zangers en heel veel energie en enthousiasme.”

Naast energie en enthousiasme moesten de muziekfans ook veel geduld hebben. Voordat ze in zestig seconden mochten laten zien wat ze in huis hebben, stonden ze urenlang in de rij. “Vrijdag was het zo’n vier uur wachten, zaterdag was het wat rustiger, maar vandaag was het weer drie tot vier uur geduld hebben.”

Kleine kansen

Een paar auditanten maakte zo veel indruk dat ze wel heel bijzondere plekken kregen. “We hebben een paar plaatsen voor op het podium weg mogen geven.” De andere fans kregen tickets voor staanplaatsen of ‘hele toffe zitplaatsen’.

Wie ook na dit weekeinde nog geen kaarten heeft weten te bemachtigen voor de MTV EMA, die volgende week zondag worden uitgereikt in Ahoy, heeft nog een paar kleine kansen. “Hou de social media-kanalen van MTV goed in de gaten, daar vind je meer informatie over kaarten die eventueel nog weggegeven worden.”