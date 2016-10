Xess Xava nu al voetbaltalentje

HILVERSUM - Xess Xava lijkt zijn vader Wesley Sneijder achterna te gaan. Het kereltje, dat pas één jaar oud is, heeft volgens moeder Yolanthe Sneijder-Cabau al aanleg voor voetbal.

Door ANP - 30-10-2016, 19:35 (Update 30-10-2016, 19:35)

“Zijn eerste woordje was bal en alles wat rond is, noemt hij bal. Dus het kan nog wel wat worden”, zei Yolanthe zondag in Carlo’s TV Café over haar zoontje. In Istanbul, waar het gezin Sneijder woont omdat Wesley bij Galatasaray speelt, trapt Xess Xava al geregeld een balletje.

“Op ons balkon hebben we een voetbalveldje laten maken”, vertelde Yolanthe. “Dat was eigenlijk voor mijn stiefzoontje Jessey, maar Xess is daar nu ook elke dag te vinden.”