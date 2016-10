Glee-acteur verdacht van verkrachting

ANP Glee-acteur verdacht van verkrachting

LOS ANGELES - Naast een lopende zaak rond het bezit van kinderporno, wordt Glee-acteur Mark Salling nu ook verdacht van verkrachting.

Door ANP - 31-10-2016, 4:46 (Update 31-10-2016, 4:46)

Volgens TMZ heeft een vrouw in april aangifte gedaan van verkrachting door de acteur. De openbaar aanklager in Los Angeles zou nu onderzoeken of Mark wordt aangeklaagd in de zaak.

De verkrachting zou al vier jaar geleden hebben plaatsgevonden. De vrouw en de acteur zouden een kamer hebben opgezocht om seks te hebben, maar het vermeende slachtoffer bedacht zich gaandeweg. In het politierapport zegt zij aan te hebben gegeven niet verder te willen gaan, maar Mark weigerde te stoppen en verkrachtte haar.

Mark, die Puck speelde in Glee, werd eind vorig jaar opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. In zijn huis zouden honderden pornografische beelden zijn gevonden van jonge meisjes. De acteur kwam op borgtocht vrij, de zaak tegen hem loopt nog.