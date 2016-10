Haley Joel Osment in Amazon-serie

ANP Haley Joel Osment in Amazon-serie

SEATTLE - Haley Joel Osment is toegevoegd aan de cast van een scifi-serie gebaseerd op The Book of Strange Things van de Australisch-Nederlandse schrijver Michel Faber. Dat meldt Deadline. Amazon, dat de serie maakt, maakte eerder al de naam van Richard Madden bekend.

Door ANP - 31-10-2016, 17:58 (Update 31-10-2016, 17:58)

Osment is vooral bekend van de thriller The Sixth Sense uit 1999. Daarin speelde hij het jongetje dat spookverschijningen ziet. Het leverde hem destijds een Oscarnominatie op. Madden is bij het grote publiek bekend als Robb Stark in de HBO-serie Game of Thrones.

Het is de tweede keer dat een boek van Faber wordt verfilmd. Zijn debuutroman Under the Skin uit 2000 werd in 2013 onder handen genomen door regisseur Jonathan Glazer. In de hoofdrol speelde Scarlett Johansson.

The Book of Strange Things (Het boek van wonderlijke nieuwe dingen) uit 2014 gaat over een priester (Madden) die naar een andere planeet wordt gestuurd.