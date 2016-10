Geen uptempo songfestivalliedje voor O'G3NE

ANP Geen uptempo songfestivalliedje voor O'G3NE

AMSTERDAM - Het nummer waarmee O'G3NE Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival wordt waarschijnlijk geen uptempo liedje. Dat zeiden de meiden maandag in RTL Boulevard.

Door ANP - 31-10-2016, 20:17 (Update 31-10-2016, 20:17)

"Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat het een goed popliedje is en dat we dicht bij ons zelf blijven", zei Shelley. "Hoe dat dan precies gaat klinken, weten we zelf ook nog niet."

Het liedje moet nog geschreven worden maar Lisa, Amy en Shelley hebben al wel een idee van hoe het uiteindelijk moet worden. "Ik denk dat het geen super uptempo plaat wordt. Dat is niet ons uitgangspunt", vervolgt Shelley. "Van begin tot eind moet het je kippenvel geven en bij ons ook, dus we zijn heel benieuwd."

Zaterdag werd bekend dat O'G3NE de Nederlandse inzending is op het komende Eurovisiesongfestival in mei.