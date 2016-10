Loretta Schrijver in nieuwe sintserie RTL

HILVERSUM - Loretta Schrijver en Eric Corton spelen een rolletje in de nieuwe RTL-sinterklaasserie Sint en Co: de verdwenen sleutel. Dat heeft de zender maandagavond bekendgemaakt. Schrijver kruipt in de huis van een asielmedewerkster en Corton pakt de rol op van overijverige smid.

Sint en Co: de verdwenen sleutel is de opvolger van De Club van Sinterklaas, dat de laatste jaren werd herhaald door RTL. Vorige week kondigde de zender al de komst van een nieuwe serie aan. Daarbij werd ook de veelbesproken mededeling gedaan dat er bij RTL alleen nog Schoorsteenpieten met roetvegen te zien zijn en geen Zwarte Pieten meer.

De serie is vanaf 13 november, het weekend van de intocht, te zien bij Videoland. Een dag later wordt de reeks ook uitgezonden op RTL 8.