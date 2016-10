Kendall Jenner heeft slaapproblemen

LOS ANGELES - Kendall Jenner heeft last van slaapproblemen. Het 19-jarige model en tv-ster zegt dat er iets niet goed is met haar slaapritme, dat meldt New York Daily News maandag.

Door ANP - 1-11-2016, 3:54 (Update 1-11-2016, 3:54)

"Iedereen zegt dat er niks aan de hand is maar ik voel me niet goed", aldus Jenner. Haar moeder en manager, Kris Jenner, denkt dat haar slaapproblemen te maken hebben met stress en ongerustheid.

Jenner zegt dat ze vaak midden in de nacht wakker wordt en haar lichaam dan niet kan bewegen. Volgens New York Daily News zou het mogelijk gaan om een vorm van narcolepsie, een ernstige slaapstoornis.

In december 2015 werd Jenner opgenomen in het ziekenhuis met uitputtingsverschijnselen. "Ik was toen zo moe van het werk en het leven, ik werd er gewoon gek van", zei het model destijds.