Adele kreeg een depressie na bevalling

LONDEN - Zangeres Adele kreeg na haar bevalling last van een depressie. Dat vertelt de zangeres in een interview met het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair.

Na de bevalling van haar inmiddels vier jaar oude zoon Angelo ging het niet goed met Adele. Ze zat flink in de put door een postnatale depressie. "Ik heb een hele donkere kant. Ik ben gevoelig voor depressies en glij daar makkelijk in en uit", aldus de Rolling In The Deep-zangeres.

De 28-jarige Britse zangeres vertelt openlijk over haar jeugd en dat ze van jongs af aan al te kampen heeft met depressies. "Het begon toen mijn opa stierf, ik was toen een jaar of 10 en dacht aan zelfmoord. Ik heb heel veel therapie gevolgd in mijn leven", zegt Adele tegen het tijdschrift.

Ook geeft ze toe dat ze drankproblemen had en meerdere flessen alcohol dronk terwijl ze nummers schreef. Het gaat nu een stuk beter met Adele, het lurken aan de fles terwijl ze liedjes schrijft doet ze niet meer. "Sinds ik een moeder ben ik niet meer zonder zorgen. Ik moet er zijn voor mijn kind", aldus de zangeres.