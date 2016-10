Kim Kardashian weer actief op Facebook

ANP Kim Kardashian weer actief op Facebook

LOS ANGELES - Kim Kardashian is weer actief op Facebook, meldt Us Weekly. De Amerikaanse tv-ster had sinds haar beroving begin oktober in Parijs, niets meer gepubliceerd op haar profiel.

Door ANP - 1-11-2016, 4:38 (Update 1-11-2016, 4:38)

Maandag plaatste de 36-jarige tv-ster drie berichten waaronder een foto van haarzelf en een link naar een oude video van een Halloweenviering met haar familie. "Ontspannen", schreef Kardashian als begeleidende tekst bij de foto.

Ook besloot de Keeping Up With The Kardashians-ster haar app van een update te voorzien. Ze deelde een verhaal geschreven door haar persoonlijke assistent, Steph Sheppard, over Halloween.

Sinds Kardashian op 3 oktober in Parijs werd beroofd in haar appartement door vijf gemaskerde mannen, was ze opvallend stil op sociale media. Volgens bronnen was de beroving met vuurwapen erg traumatisch voor Kardashian. "Het gaat niet zo goed met haar", aldus een ingewijde. Zo zou Kardashian slaapproblemen hebben en bang zijn het huis te verlaten.