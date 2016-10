Zayn Malik had zware eetstoornis

LONDEN - Zayn Malik had tijdens zijn periode als bandlid van One Direction last van een zware eetstoornis. Dat meldt het Britse dagblad The Mirror op basis van Maliks autobiografie getiteld Zayn.

1-11-2016

De 23-jarige popster schrijft in zijn autobiografie dat hij een moeilijke en dukke tijd had als lid van de populaire Britse boyband One Direction."Ik had geen zorgen over mijn gewicht ofzo. Maar ik at wel eens dagen -soms wel twee of drie achter elkaar, helemaal niets. Het werd een probleem al wist ik toen niet wat het probleem precies was", zegt Malik.

Eerder gaf de zanger al toe dat hij aan ADHD en podiumangst lijdt. Ook vertelt de zanger dat hij als bandlid van One Direction onder druk werd gezet om vanwege zijn gewichtsverlies te ontkennen dat hij drugs gebruikte. Het zette ook de relatie met de andere bandleden onder druk die vermoedden dat Malik verslaafd was. In maart 2015 besluit Malik te band voorgoed te verlaten en zich te concentreren op een solocarrière.

"Ik heb hier in het openbaar nooit over gesproken maar sinds ik de band heb verlaten kan ik er makkelijker over praten. En dat is dat ik een eetstoornis had", aldus Malik. Volgens de popzanger gaat het nu goed met hem dankzij zijn vriendin, model Gigi Hadid, die hem steunt.