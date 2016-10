'Val Kilmer gaat weer aan het werk'

ANP 'Val Kilmer gaat weer aan het werk'

NEW YORK - Val Kilmer is weer aan het werk na behandeling tegen mondkanker -de aandoening werd verklapt door collega Michael Douglas. Dat meldt Page Six maandag.

Door ANP - 1-11-2016, 6:19 (Update 1-11-2016, 6:19)

Vrienden van de 56-jarige Amerikaanse acteur laten weten dat het goed met hem gaat. Kilmer zelf heeft altijd ontkend ziek te zijn.

De acteur wordt op 10 en 17 november verwacht bij de vertoning van zijn speelfilm Cinema Twain. Daarnaast heeft Kilmer zijn kunstzinnige kant ontwikkeld. Een beeldhouwwerk van de acteur staat momenteel te koop voor 125.000 euro in een galerie in Los Angeles.