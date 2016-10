Robbie Williams nerveus en opgelucht

LONDEN - Vlak voordat Robbie Williams zijn nieuwe album Heavy Entertainment Show uitbrengt, is de Britse ster behoorlijk nerveus over zijn comeback. ''Ik ben nog steeds een vrij neurotisch persoon. Nu mijn album bijna uitkomt, heb ik ineens weer last van astma. En van roos in mijn haar'', vertelt de 42-jarige zanger in het AD.

''Maar gek genoeg is er ook een beetje opluchting: ik hoef niet meer per se de allergrootste te zijn. Ik ben 42 jaar en ik voel dat de wereld niet zo in mijn voordeel meer is geschapen als in de tijd dat ik de keizer was, die periode ongeveer vijf jaar na Angels. Toen hoefde ik me nergens zorgen om te maken. Elke song die ik uitbracht werd goed ontvangen."

''De opluchting zit erin dat de bookmakers inmiddels echt tegen me zijn. Drie tegen één dat het me niet lukt, zou ik zeggen. Daardoor heb ik het gevoel dat alles wat nu volgt een bonus is'', vertelt de artiest. Over de weddenschappen zegt hij: ''Op een nummer 1-album in Engeland durf ik nog wel te wedden. Maar dat het album internationaal net zo goed verkoopt als pakweg vijftien jaar geleden is dan weer onwaarschijnlijk."