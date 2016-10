Heidi Klum viert Halloween met dubbelgangers

LOS ANGELES - Heidi Klum gaf maandagavond de zeventiende editie van haar beroemde Halloweenfeestje. Het Duitse model scoort altijd hoge ogen met haar outfits, maar gooide het dit jaar over een heel andere boeg. Ze kwam met vijf dubbelgangers.

Door ANP - 1-11-2016, 8:17 (Update 1-11-2016, 8:17)

Het Duitse supermodel (43) onthulde haar verrassing op spectaculaire wijze. Op de rode loper stond een enorme kist met daarop de tekst 'made in Germany'. Toen de kist geopend werd zagen de feestvierders niet één maar zes Heidi Klums, identiek gekleed in beige-witte bodysuits en kniehoge laarzen.

Het jurylid van America's Got Talent had eerder aan Vanity Fair al verteld dat haar kostuum dit jaar in Duitsland was gemaakt en dat er vier maanden aan gewerkt is. Op Instagram staan foto's van Heidi en haar lookalikes. ''Zie je dubbel? Driedubbel, vierdubbel, vijfdubbel of zesdubbel?", schrijft Heidi erbij.