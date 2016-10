Tibor blijft de liefde voor Hadewych vieren

AMSTERDAM - Hartenstrijd-acteur Tibor Lukács doet er alles aan om zijn liefde voor zijn echtgenote Hadewych Minis te blijven vieren. ''Hadewych en ik gaan elke maand een nachtje weg om even écht samen te zijn en als we vijf jaar getrouwd zijn geven we een groot feest'', vertelt Tibor aan VIVA.

Tibor en Hadewych trouwden in augustus 2012. "In het begin is het niet zo moeilijk om van elkaar te houden. Met een gezin en een carrière is het veel knapper dat je samen blijft. Je moet de liefde blijven vieren”, vervolgt de vader van twee kinderen.

Tibor pakte flink uit voor het huwelijksaanzoek. Hij regelde een smoking en een wit paard. "Serieus. Ik heb haar ontvoerd naar een hotel op de Veluwe. Daar stond een wit paard voor me klaar, waarop ik een dag eerder al even had proefgereden. Toen bleek overigens ook dat ik helemaal niet kán paardrijden, dus uiteindelijk moest er een vrouw meelopen om dat paard onder controle te houden. Ik had ook een fotograaf geregeld die in de bosjes lag en een vrouw die met champagne zou komen. Dus eenmaal op onze hotelkamer ben ik met een smoesje naar buiten gelopen, op dat paard geklommen en heb ik Hadewych gebeld. ‘Kom je even naar buiten?’ Ze moest zo hard huilen dat ze niets van mijn speech heeft meegekregen.”